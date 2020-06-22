教育部國教署近年在國中小學教育階段的晨讀時間推動「身教式持續安靜閱讀」（MSSR），培養學生終身閱讀習慣與能力，108學年共有125校、2000餘個班級、6萬多名學生積極參與MSSR，校園閱讀風氣提升，也進一步延伸至家庭。

MSSR強調成人以身作則，作為孩子閱讀的楷模，持續不間斷閱讀，並提供安靜閱讀的環境，同時也尊重學生自主選書的權利。此模式因有助於從小培養閱讀習慣，愈來愈受到各界重視，教育部國教署也持續與各地方政府合作在國中小學推廣落實。

新竹市建華國中加入MSSR計畫，校長會入班陪伴靜讀，並進行全校的聊書活動，學生也反映喜歡校長、老師陪著閱讀，很放鬆並享受這段晨間的閱讀時光。許多教師反映，推動MSSR後，學生的成績與寫作能力有所提升，學習態度更為積極。

高雄市金竹國小已第三年參與MSSR計畫，除了每天固定閱讀外，學校也實施聊書、薦書活動。每周四的學生朝會時間，鼓勵學生報名上台聊書或推薦書籍。為了有好的表現，學生會於前一晚在家中先進行排練；即使是有閱讀障礙的孩子，也能勇敢上台發表，在老師的輔助下，完整地說出一段話。

金竹國小因持續不斷推動MSSR，現在學生不論何時何地都能閱讀，就連校外教學日等待的時間，也自然而然地從背包拿出書本席地閱讀，可說是閱讀習慣養成的最佳寫照。

花蓮縣稻香國小全面推動MSSR，除師生一起安靜閱讀，也潛移默化於家長、家庭。學校利用校刊、粉絲專頁說明MSSR，亦充分運用新生家長座談、家長代表大會等機會，說明MSSR的理念與實施方法，更當場讓家長親身體驗MSSR，事先備妥各式各樣的書，擺在會議桌上，現場大家一起進行MSSR實境秀。透過親身的體驗，也更容易把這項活動帶入家庭。

(中時 )