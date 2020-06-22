《琉球新報》電子報報導，沖繩縣石垣市議會22日在市議會6月定例會最終大會上，贊成多數表決通過將釣魚台列嶼的行政區中的地址從「登野城」改成「尖野登野城」的議案。

此舉可能使主張擁有釣魚台列嶼主權的台灣、中國的緊張關係升高。

(中時電子報)