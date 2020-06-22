日沖繩縣石垣市議會通過釣魚台列嶼改名議案 11:312020/06/22 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日沖繩縣石垣市議會通過釣魚台列嶼改名議案。（圖／中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《琉球新報》電子報報導，沖繩縣石垣市議會22日在市議會6月定例會最終大會上，贊成多數表決通過將釣魚台列嶼的行政區中的地址從「登野城」改成「尖野登野城」的議案。 此舉可能使主張擁有釣魚台列嶼主權的台灣、中國的緊張關係升高。 (中時電子報) #釣魚台列嶼 #沖繩 #石垣市 #議會 #議案 #台灣 #尖野登野城 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 南投縣舊議會拆除後仍閒置 議員建議先開發停車場 15:402020/06/18 寶島 綠黨余筱菁遭停權 開記者會痛訴多數暴力 17:002020/06/18 政治 這個準備好了杏仁哥嗆陳其邁：第2個報名 19:002020/06/18 政治 南投舊議會 議員建議開發停車場 04:102020/06/19 地方新聞 誰敢跨越釣魚台紅線 04:102020/06/20 時論廣場 歐洲議會決議：若實施港版國安法 歐盟應狀告北京 17:142020/06/20 國際 日本石垣市議會通過 釣魚台更名為「登野城尖閣」 11:122020/06/22 政治 國際熱門新聞 睽違3月首場造勢太難看 川普全家氣炸 - 國際 防美力增全球影響力 陸即將完成北斗全球導航 追求軍事獨立 - 時事 影》川普票房失靈？3月來首場造勢大會 座位空大半 - 國際 新聞幕後》當美國媒體抨擊川建國 - 國際大事 - 中國時報 波頓爆料 川普最愛強森與安倍 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。