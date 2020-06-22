國民黨上午公布最新民調，其中在政黨支持部分，民進黨領先群雄，支持度高達32.9％，遠超過國民黨的13.7％，在國會主要政黨中，在野的國民黨、台灣民眾黨、時代力量及台灣基進，合計的政黨支持度也只有27％。

2020立委選舉結果，民進黨一黨獨大。國民黨智庫今天公布民調，在政黨支持部分，同樣反映這樣的結果。依照民調顯示，民進黨的政黨支持高達32.9％，國民黨為13.7％，台灣民眾黨為6.6％，時代力量為5.9％，台灣基進為0.8％，親民黨為0.2％。

數據顯示，國民黨支持度不到民進黨的一半，若將國會主要政黨支持度合計，也只有27％，仍不敵民進黨的32.9％，民進黨的確是名符其實的一黨獨大。

在政黨支持度部分，民調題目為「在國民黨、民進黨、台灣民眾黨、時代力量這幾個政黨中，請問您比較支持哪一個政黨？」

國民黨智庫今天公布的民調，是委託全國公信力民調公司在本月14到16日以電話抽樣進行的民調，加權後樣本數為1130個，在95％的信心水準下，最大誤差不超過3％。

(中時 )