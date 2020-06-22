蘭嶼紅頭村22日舉辦10年一度的小米豐收祭。副總統賴清德和國民黨前主席朱立倫兩位重量級政治人物都受邀參加，兩人的互動格外引人矚目，不過賴、朱兩人在台上只有短暫握手致意。賴清德這次特別傳達蔡總統對蘭嶼核廢料25.5億元補償金的重視，強調這是政府既定政策，不會改變。

第1次到蘭嶼的賴清德今天在紅頭村參加小米飛魚豐年祭，特別轉達蔡總統對蘭嶼核廢料的關心，核廢料放蘭嶼，鄉親確實不知情，亦未徵得同意，應給予回溯性補償，未來共有25.5億的補償基金，再遴選出2名族群董事，管理委員會就可以馬上運作，處理核廢料蘭嶼也是政府既定政策，不管是哪一個黨執政，都不會改變。

而國民黨前主席朱立倫也受邀參加，賴清德和朱立倫兩人被外界視為2024總統參選人的熱門人選，這次同場出席，雖然只有短暫的握手致意，但被認為這是兩人總統大選的前哨戰。

朱立倫昨天到蘭嶼做公益，為島上老人義診眼睛，並贈送老花眼鏡，也很受島上居民的歡迎，朱立倫表示，台東縣是目前全台唯一沒有驗光公會的縣市，這次集結在地驗光師來到蘭嶼，看到民間與政府的公益合作發揮了更大效益，也實現把資源帶到偏鄉的心願。

(中時 )