繼在台灣推出moto G8 Power Lite 新機後，Motorola今(22)日再宣布入門款首選手機moto e6s正式開賣。結合6.1吋Max Vision大視界螢幕、極速對焦1300萬畫素相機與景深感應器，多重內建的便利功能，用超經濟價格讓消費者暢享智慧生活！ moto e6s此次共推出綠光藍、日出紅兩款具漸層美感的機身顏色，已於6月15日起在台灣大哥大門市開賣。

Motorola e6s 配備6.1吋Max Vision超大視界螢幕，採用 19.5:9 長寬比，在一手掌握的大小中，呈現更多畫面的內容細節。定位入門的moto e6s 效能不打折，內建MediaTek 6762 八核心2.0 GHz處理器，無論是拍照、錄影還是觀看影片，都能流暢而不延遲。

moto e6s擁有自動對焦的1300 萬畫素相機與200萬畫素景深感應器，以及500 萬畫素的前置鏡頭。主鏡頭採用超快速對焦1300萬畫素相機，搭配相位偵測自動對焦 (PDAF)，任何一個拍攝的精彩瞬間都能無比清晰；景深感應器更能運用模糊散景效果，讓使用者發揮創意拍攝出絕美人像。

為了讓民眾輕鬆享受智慧生活，moto e6s提供多項便利的設計。包含進階的防潑水設計，在生活中意外噴濺、潑灑、汗水或小雨等情形下，手機都能被充分保護；內建 32 GB 儲存空間，更能利用 microSD 卡插槽擴充達 256 GB。除此之外，相機支援Google 智慧鏡頭(Google Lens功能)，使用相機或瀏覽相片就可以搜尋所見的事物，包含翻譯文字、在日曆中新增活動、快速掃描 QR Code，還能探索周遭環境，辨別地標、餐廳和店面，並查看評價和營業時間等資訊， 讓生活更智慧！全新motorola e6s建議售價為3,990元，6月15日起在全台台灣大哥大門市獨家開賣。

(科技)