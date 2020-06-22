今日為農曆5月2日文武大眾爺聖誕，新北市副市長謝政達等人前往新莊地藏庵參拜。（賴彥竹攝）

新北市新莊地藏庵每年皆會舉辦文武大眾爺祭典，俗稱新莊大拜拜，廟方考量疫情首次取消「暗訪」、「日巡」遶境活動，改捐新北市府防疫基金50萬元，但仍備千斤鹹光餅供民眾食用，以壓驚保平安，新北市副市長謝政達前往參拜，並感謝廟方配合防疫政策，取消百年傳承的新莊大拜拜。

謝政達表示，新莊地藏庵建廟超過260年歷史，每年不僅發放新莊區各級學校助學金，也照顧弱勢機構、家庭，捐送白米等物資，更配合市府減少紙錢燃燒的環保政策，連年獲得績優宗教團體，去年捐款也近1700萬，長期推動公益慈善不遺餘力。

新莊地藏庵主委張永寬說，今日為農曆5月2日文武大眾爺聖誕，考量疫情狀況，不但首次取消「暗訪」、「日巡」遶境活動，也簡化祭典流程，縮減人數規模，以三獻禮祝壽祭典、神尊過火儀式為大眾爺祝壽，但民眾仍可參與法會、參拜，食用廟方準備千斤的鹹光餅，以壓驚保平安。

民政局長柯慶忠說，新莊地藏庵主祀「地藏王菩薩」，是當地重要民眾的信仰中心，尤其「協尋失物」及「協助緝兇」非常靈驗，廟方也積極保留特色宗教文化，年年舉辦大眾爺祭典，也設立大眾圖書館、活動中心、國樂班，補助各項藝文及體育活動，培植地方人才不遺餘力。

(中時 )