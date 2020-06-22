滬蘇通長江公鐵大橋是大陸「八縱八橫」，高鐵網中沿海鐵路大通道的咽喉工程，就在幾日前，工程初步驗收。最重要的是，關於大橋名稱的議題終於可以喊停，這座世界級大橋21日正式命名為「滬蘇通長江公鐵大橋」，成為江蘇首座融合長三角地區的跨江大橋。

就在幾天前，通滬鐵路一期工程通過國鐵集團的初步驗收，大橋也開展了首次燈光系統調試，按照計畫，將於6月30日具備通車條件。由於原本的工程名「滬通長江大橋」中，完全沒有蘇州和張家港元素的體現，回顧2017年，張家港政府就行文上報蘇州市政府，爭取命名為「張家港長江大橋」；但在橋的另一側，南通人也對於橋名是否將所在地名納入而耿耿於懷。

因此，該怎麼命名，成為這幾個成市討論度超高的話題。有網友表示，「大橋有相當一部分經過通州區，怎麼能叫張家港大橋呢？」，橋北的南通人也不甘示弱，網友們給大橋取了各種名字，像「南通長江大橋」、「蘇通長江二橋」等。今年4月，上鐵局集團將「滬通鐵路」更名為「通滬鐵路」後，大橋又常常被稱為「通滬長江大橋」。

不過，隨著新的鐵路和大橋通車在即，橋名再不確定就要進度落後；近日，江蘇省政府專門致函國鐵集團，商請將這座跨江大橋命名為「滬蘇通長江大橋」。

事實上，「滬蘇通」這個名字就在2年前，就被網友提出來了。「蘇」和「通」，兼顧兩地民眾的想法，也明確了大橋的地理位置。「滬」，長三角的龍頭上海，也是通滬鐵路的最終目的地，這樣的命名也與蘇通大橋區別了開來。

只能說，一座世界級的工程的橋梁，對於提升地方的形象和美譽程度有著顯著的作用，也難怪網友與各地政府對於橋的名稱爭論不休。

這座橋位於江陰長江大橋下游45公里，蘇通長江大橋上游40公里，北起南通市通州區，南至張家港市，全長11公里，是通滬鐵路、通蘇嘉甬鐵路和錫通高速公路共用的過江通道。

(旺報 )