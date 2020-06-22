簡姓毒蟲與同居陳姓女友發生口角爭執，簡男拉扯毆打，陳女躲到廁所報警求救，他竟拿利剪及美工刀威脅，將安非他命毒品結晶往陳女嘴裡倒，恫嚇：「敢報警，妳也要被抓」、「要死就一起死」，逼迫陳女吞毒。警方據報到場救出陳女，並查獲一批毒品，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》將簡男起訴。

起訴書指出，簡男在2019年8月至9月間，在中市北屯區1家釣蝦場向綽號「阿旺」男子購入3包古柯鹼粉末。簡男在2020年3月19日中午因餐飲問題與陳女爆發口角衝突，簡男動手拉扯，並持陳女手機打她頭部，造成1公分撕裂傷、中指瘀挫傷。

陳女趁隙躲進房間廁所報警求救，簡男竟手持鋒利剪刀及美工刀威脅，將安非他命毒品結晶往陳女嘴巴裡倒，並恫稱：「如果妳敢報警，妳也會被抓進去關」、「要死就一起死」等語，陳女因無力反抗而吞進毒品。

警方據報到場救出陳女，並查扣到古柯鹼、安非他命及K他命等毒品及吸食器、電子磅秤與剪刀，美工刀等證物。簡男坦承持有毒品，但否認毆打陳女等情事，陳女就醫時，向醫師陳述遭簡男強逼餵毒，經血液毒品藥物報告呈含有安非他命的檢測反應。

檢方以簡男矢口否認餵毒等情事，且在偵訊過程精神狀態異常起伏，並有情緒性及挑釁的發言，對情緒管控恐有障礙，參酌近來發生精神疾病患者的嚴重暴力犯行，對被害人生命及社會造成重創，而簡男遭羈押，陳女至今仍擔憂遭嚴厲報復。檢察官依違反《毒品危害防制條例》起訴簡男外，並建請法院在移審後，接續羈押以免發生憾事。

(中時 )