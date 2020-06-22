為振興經濟，行政院將發放振興三倍券，台灣民意基金會今天公布民調，有6成6民眾認同「與其推振興三倍券，不如發現金」，顯示多 數民眾都認為直接發現金更好。至於「通姦除罪」，也有高達6成的人表示無法接受。

台灣民意基金會今天在台大校友會館舉行全國性民調發表會，由游盈隆主持，並邀請楊憲宏、陳宜倩和林廷輝等三位學者專家與談。

對於政府宣布新冠肺炎疫情管制境內解封，民調顯示，有約2成9民眾多少會擔心解封太早了，但有高達6成9的人基本上不擔心。這項發現顯示台灣絕大多數的人支持政府解封政策，也清楚表示絕大多數人相信疫情在台灣已經獲得有效控制。

為振興經濟，行政院即將推出「振興三倍券」，有6成6基本上贊成行政院這項政策措施，約2成8不贊成。對蔡政府紓困工作表現，也有6成3基本上滿意，3成不滿意。

民調中也詢問，有人說行政院的振興三倍券太繁雜，不如直接發現金，是否同意這個說法？結果發現，41.8％非常同意，24.4％還算同意，17.2％不太同意，14％一點也不同意，2.5％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，儘管多數台灣人支持政府「振興三倍券」的政策，但絕大多數台灣人覺得「振興三倍券」固然不錯，但直接發現金更好。

至於今年5月29日，司法院大法官會議做出791號解釋，宣告「刑法第239條通姦罪違憲，自即日起失效」，民調顯示，有3成3民眾基本上可接受釋字第791號「通姦除罪」的大法官會議決議，但有高達6成的人無法接受。

游盈隆認為，這項發現顯示，司法院大法官會議通過的「通姦除罪」釋憲案和台灣社會主流民意背道而馳，基本上是一個反民主的決定。

這項民調訪問期間是6月15-16兩天，有效樣本1074人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。

(中時 )