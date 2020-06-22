新北市政府勞工局今（22）日公布今年第3波違反勞動基準法及職業安全衛生法的雇主名單，計有281家業者。勞工局表示，這次公布名單中，統聯客運、中華電信及上市公司一詮精密皆因使勞工超時工作，依違規次數及違規情形，分別裁處罰鍰100萬元、50萬元及48萬元。

勞基法違規情形以未依法給付加班費最為嚴重，計有85家；其次出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間，計有50家；至於使勞工超時工作，則有43家；另外，違反職安法部分，以未提供必要的安全衛生設施最為普遍，計有48家。

勞工局指出，統聯客運未能妥適因應春節疏運高峰，導致抽查之7名勞工共計至少18次單日超時情形，甚至有使勞工單日工時達16.25小時及單月延長工時達100.18小時，且本次已是第10次違反，故處以罰鍰100萬元，並同時發函副知交通主管機關加強督導，以維護公共安全及勞工權益。

一詮精密則因經常性使勞工超時工作，且本次已是第5次違反，故處以罰鍰48萬元。而中華電信2018年時「499專案」因辦理促銷活動期間，普遍使勞工超時工作，經媒體大量報導後，仍未採取改正行為持續違規，考量違法情節重大，且中華電信係政府及公營事業機構持股比例至少30％以上之泛公股事業體，資力顯具規模，當為一般私人企業之表率，更須設法履行勞基法所課予雇主法定義務，自應受較重之責難程度，故加重裁處罰鍰50萬元。

局長陳瑞嘉表示，勞基法罰鍰金額已提高至100萬元，新北市政府在109年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市/櫃公司者，將加重裁罰金額百分之二十。以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第1次違規的罰鍰金額，原則上將自4萬元起算。

此外，為避免產生「情輕罰重」或「情重罰輕」的情形，本次裁量基準修訂將罰鍰金額，由原單一金額改以區間範圍規範，針對違規次數較少者，律定罰鍰區間範圍增加適用彈性，針對違規次數較多者，向上增加區間範圍，以符合勞基法2次修法提高罰鍰金額的立法意旨，兼顧保護勞工權益及責罰相當原則。勞工局呼籲雇主遵守法令規定，以免屆時遭受高額罰鍰。

(工商 )