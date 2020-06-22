市場憂心全球主要經濟體出現第二波大流行，以及南韓六月前20日出口新數據表現不佳。周一南韓KOSPI指數低開15點，午間跌2.6點或-0.12%，為2138點。上午在韓股有3億3435萬股進行交易，901個交易個股中僅282個股上揚。
世衛組織(WHO)最新公布在周日的24小時內新增18萬3020名新冠肺炎病例，創下全球單日新增病例紀錄，雖然較此前第一波大流行疫情，目前感染國家增多，例如在南美巴西或非洲印度等，但該消息讓市場警覺大流行的前兆。南韓周一新增17例，仍在雙位數。
新冠疫情拖緩全球需求，南韓六月前20日出口下滑7.5%，而五月全月出口則為跌23.7%，六月出口跌勢似有趨緩現象，分析師預期南韓出口力將續在年減狀態下，逐漸復甦。
外資上午賣超470億韓元(約合3872萬美元)，成韓股下跌主要推手。韓元上午走弱，在境外交易平台跌0.1%，1213.5韓元兌一美元。
(時報資訊)
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