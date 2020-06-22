新冠肺炎疫情疑慮未除，台股力守11550點！

上週中印衝突加大，南北韓局勢也持續緊繃，加上疫情出現二次爆發跡象，為國際股市投下不小變數，不過各國政府印鈔票救市態度不變，全球股市資金充沛，指數呈現高檔震盪，台股亦在資金輪動下緩步上攻，雖然今天雙王—大立光(3008)及台積電(2330)同步走弱，但生醫及營建類股適時挺身而出，京城(2524)漲停，台塑(1301)力守紅盤之上，明基醫(4116)、杏輝(1734)、台微體(4152)、中天(4128)、廣明(6188)、訊聯(1784)等盤中股價漲停，在疫情疑慮未除下，台股攻高未成，中場過後，指數出現下殺力道，回防11550點，截至11點15分，加權股價指數11562.92點，上漲13.06點，成交量1111.67億元；OTC指數為159.83點，上漲0.92點，成交量344.76億元。

今日上市各類股以營建類股表現最佳，上漲1.34%，其次是生醫類股及化學生醫類股，分別上漲0.82%及0.75%，表現較差者為造紙類股、電纜類股及光電類股，其中造紙類股下跌0.93%，電纜類股下跌0.76%、光電類股下跌0.63%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲2.53%，表現最差為航運類股，下跌1%。

就技術面來看，新冠肺炎疫情未止，全股股市處於高檔震盪，上週台股加權股價指數收盤為11549.86點，累計一周上漲119.92點，漲幅為1.05%，周K線收紅，周成交值為9754.85億元，較前一周量縮；OTC收盤指數為158.91點，上漲7.05點，漲幅為4.64%，周K線收紅，周成交值為2769.74億元，較前一周量縮；今天台股在傳產類股轉強下，台股指數開低走高，站上11550點；上周台股跟隨美股在高檔震盪，日KD雖為死亡交叉，但開口持續收斂，且指數回補6月12日跳空缺口，由於台股已站上所有均線，多方格局持續，加上台幣維持強勢格局，台股資金動能充沛，在漲勢持續之下，有機會向本波高點進行挑戰。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國初領失業救濟金人數自3月28日達到680萬人高峰後，連續10周下降，至6/6僅剩150萬人，此外，美國4月非農就業人口大減2000萬人之後，5月即轉負為正，新增250萬就業人口，反映美國逐步解封，就業機會增加；另一方面，FED貨幣政策與財政政策雙管齊下，FED資產負債表2月至今釋出2兆美元以上資金，財政政策也撒出2兆以上紓困金，且FED暗示將維持低利率至2022年，將有利於資金行情的延續，在經濟基本面改善、資金豐沛之下，可望激勵台股持續走強。

吳繼先指出，雖然台股中長線仍看好，但短線亦需留意漲高風險，主要有二大變數：一、加權指數於3月最低點8523之後，在資金行情下大漲3000點，但企業獲利下修，股價卻上漲，整體本益比已偏高，慎防回檔賣壓；二、川普目前民調落後拜登，在接近選舉之際，恐加大力道對中國制裁，中國是否反制，政治議題是後疫情時期額外的盤面風險。在下半年業績下修，股價卻因資金行情上漲之下，個股與大盤的本益比呈現較高的情況，所以選股內容上，需著重布局能見度較長的產業個股，看好疫情受惠的NB、server、5G相關、先進半導體等類股有較長的能見度；另外，也建議布局股價位階低，具有落後補漲機會者，同時，即將進入除權息旺季，也建議搭配高殖利率績優股。

(時報資訊)