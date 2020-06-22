智伸科(4551)今天舉行股東會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2.5元。同時，全面改選董事(含獨立董事)，股東會後隨即舉行董事會，林正盛續任董事長。

智伸科2019年營收及獲利都創歷史新高，全年營收50.14億元，稅後淨利6.22億元，每股稅後盈餘為7.60元，分別年成長13.32％、24.56％、24.59％。

此次股東會進行9席董事(含3席獨立董事)全面改選，新當選董事包括林正盛、六方精機、盧經緯、何瑞正、林良雄、林恩道，3席獨立董事為蔡佳瑜、楊翔宇、辜清德擔任。

總經理林恩道表示，雖然新冠肺炎疫情影響全球景氣不確定因素猶存，但公司不僅嚴格執行防疫工作，緊急且快速採取應對措施。公司祭出五大經營方針，推動人才精英計畫、加速自動化設備開發、增加高附加價值產品、開拓新市場範疇以分散客戶集中度風險、完善新廠區設置為未來所需產能，帶動集團未來營運邁入下一成長階段。

根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)指出，今年5月歐洲地區的新車銷量月增1.15倍，年減52.3％的下滑幅度已較4月年減率76.3％大幅收斂，可見歐洲各國陸續解封後，加速重啟整體經濟活動。另外，政府相關新車購車優惠與電動車推行等政策出台的效益也逐步展開，推升消費者買氣逐漸回升，有助於汽車產業未來發展。此外，智伸科目前台灣旭申廠在主要歐美客戶於6月初陸續復工後，產能稼動率已逐漸恢復過往水準，併購旭申效益可望逐步產生，營收降幅可望逐步收斂。

(時報資訊)