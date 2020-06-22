美國航空集團（American Airlines Group）周日宣布將進行新一輪融資，預計將籌措35億美元，以提高在新冠肺炎疫情期間的流動性。

美國航空發布聲明表示，公司計畫發行2025年到期的優先擔保債券以籌措15億美元，並出售7.5億美元股票，另外將發行2025年到期的優先可轉債籌措7.5億美元，以及將爭取5億美元貸款額度。高盛、花旗、美國銀行證券與摩根大通將負責承銷工作。

新冠肺炎疫情爆發致全球大流行，為了防止疫情擴散，迄今世界各國仍然實施嚴格的入境限制，使首當其衝的航空業面臨生存危機。美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）公布，截至6月16日美國航空的客運量較去年同期大減81%。投銀Jefferies上周預測，7月全球航空客運量恐將減少70%。

(時報資訊)