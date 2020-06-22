京城(2524)今啟動庫藏股，交投暴衝，直攻漲停36.05元。京城擬自今起至8月21日買回5,000張庫藏股，每股區間26～38元，早盤股價以33.3元高檔開出後，追價買盤持續湧入，於10:00觸及漲停，但未鎖住，多空經近40分鐘激戰後，多方勝出再度攻頂鎖死，領漲營建類股。

京城5月營收約7億元，比去年5月的4.42億元，年成長58.37％，累計今年前5月營收達32.88億元，比去年同期的19.02億元，大增72.89％。京城5月營收表現優於同業，主因「享京城」、「美術皇居」、以及「京城大苑」的銷售挹注，其中「享京城」、「美術皇居」即分別貢獻5月營收2億元、以及近2億元，而受惠前5月累計營收已達近33億元，加上6月銷售狀況也不錯，今年上半年的業績可說已吃下定心丸。

京城今年另有二個全新預售建案推出，分別是總銷約45億元的「世界心」以及總銷約30億元的「京梧桐」，不過，這二筆建案要到2024年才會完工挹注營收。其中，預計今年9月推出總銷30億元位於愛河第一排的「京梧桐」豪宅案，每坪售價介於55萬至65萬元，此案為地上29樓、地下5層的建築，共有39戶，預計2021年下半年動工，2024年完工貢獻營運。值得一提的是，該案總體規劃是由國際獲獎120餘座的建築大師羅耕甫主導。

(時報資訊)