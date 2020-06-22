新北市共約1094間公私立幼兒園，其中近年力推的「準公共化幼兒園」共125間、可招收7423人，佔整體比不到2成；新北市長侯友宜今宣布，109學年度準公幼新申請日前開跑，期程至6月30日截止，除了中央補助外，新北市再加碼補助每園10至20萬元，改善環境設備，盼提高私幼加入準公幼意願。

新北市共289間公幼、680間私幼、125間準公共化幼兒園；其中準公幼部分，新北目前仍有100多間私幼符合轉型資格，由園方決定是否申請加入；學費部分，家長每月繳費4500元，其餘差額由政府補助。

教育局表示，109學年度準公共化幼兒園申請日前開跑，新申請加入的幼兒園，除了中央補助設施費用20萬至40萬，改善兒童遊具、環境設備外，新北市再加碼補助每園10至20萬元經費，盼吸引幼兒園加入準公共化行列。

此外，針對準公幼收托2歲幼兒，除了教育部補助15至30萬元外，新北市也加碼補助，只要109學年度招收2歲幼兒較108學年度多招收7人以上，再加碼補助每園5至15萬元改善環境，鼓勵準公共幼兒園招收2歲專班幼生，盼協助家長2歲幼兒收托需求。

新北市教育局表示，新北市公共化幼兒園2011年至2020年共增500班、增加收托1萬3557人，去年增加125家、可招收7423人，全市公幼、非營利、準公幼總收托人數達3萬8682人；109學年度準公共化幼兒園申請開跑，期程至6月30日，名單將陸續公告，家長可上「全國教保資訊網」搜尋。

(中時 )