台中市政府警察局卸、新任分局長、大隊長22日舉行聯合布達交接典禮，副市長陳子敬（右2）主持交接典禮，與警察局長楊源明（左2）一同擔任監交人。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局卸、新任分局長、大隊長22日舉行聯合布達交接典禮，副市長陳子敬主持交接典禮，感謝員警盡忠職守，維持台中治安，期勉以「人民褓母」精神持續服務市民，「視民如親」讓這座城市更美好。

台中市副市長陳子敬表示，台中市治安，在警方努力打擊犯罪，愈趨穩定，且近幾年從台中花博到台灣燈會等大型活動，員警維持交通與治安，活動皆順利推動，提醒大家在保家衛國的同時，注意自身安全。

台中市警察局指出，此次職務調整奉內政部核定發布，市府警察局督察長魏慶賢調陞警察局副局長、台東縣警察局長邱文亮調派市府警察局督察長、第三分局分局長陳武康調陞保安警察第一總隊主任秘書。

另外，新任第三分局長廖國政曾任中市府警察局後勤科長、和平、大甲、霧峰分局長；新任霧峰分局長陳家銘曾任督察、公共關係室主任、保安警察大隊長、東勢分局長；新任東勢分局長楊川，曾任新北市政府警察局督察、內政部警政署公共關係室科長、高雄市政府警察局六龜、岡山分局長。

新任大雅分局長許明耀曾任市府警察局後勤科長、雲林縣警察局副局長、中市府警察局和平、大甲分局長；新任大甲分局長李建興曾任市府警察局秘書、督察、公共關係室主任、保安警察大隊長；新任保安警察大隊長賈立民，曾任市府警察局督察、勤務指揮中心、秘書室主任。

(中時 )