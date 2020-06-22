嘉泥（1103）22日舉行股東會，董事長張剛綸指出，面對疫情衝擊，今年會是最好的時代，也是最壞的時代，對未來現金流比較保守，但會持續對民宿市場進行下一步的開發。

嘉泥昨日的股東會，通過盈餘分派案，每股配發現金股利1元，與去年持平。

張剛綸指出，在今年年初，嘉新企業團籌備多時飯店新品牌HotelCollective，在1月6日試營運，集團興奮地迎接下一個十年，但，令人措手不及的新冠病毒，卻給了一個新的挑戰。疫情發生時，公司立刻檢視現有資源及現金部位，也請各事業體去評估影響程度及可能短缺的現金狀況。經營團隊評估過後，並沒有太大風險，現金也足夠因應，但為嚴防第二波疫情，集團也會對未來現金流比較保守。

嘉新跨足旅宿業下一步，張剛綸指出，委由國際級的隈研吾建築都市設計事務所設計規劃的沖繩豊崎InterContinentalOkinawaChuraSUNResort已順利在去年與洲際酒店集團（IHG）完成合作簽約，目前已經進入設計階段，預計2023年開幕。

(工商 )