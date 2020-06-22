看準科技的無窮力量，作為支付寶、螞蟻財富的母公司，螞蟻金服要改名了。日前有消息顯示，經過大陸國家市場監督管理局核准，螞蟻金服的全稱從「浙江螞蟻小微金融服務股份有限公司」更改為「螞蟻科技集團股份有限公司」，顯然科技應用與服物的比重將會更廣。下一步，該公司將辦理工商登記變更，簡稱也將改為「螞蟻集團」。

螞蟻集團方面表示，新名稱意味著公司將全面服務社會和經濟數位化升級的需求，但螞蟻仍堅持創新，用技術為全球消費者和小微企業創造價值是不變的初心。

回顧螞蟻的蛻變，浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司於2014年10月成立，由浙江阿里巴巴電子商務有限公司更改而來，註冊資本額為12.29億元人民幣；股東起初為兩家合夥制企業，包括杭州君瀚股權投資合夥企業和杭州君澳股權投資合夥企業；之後，螞蟻金服分別在2015年和2016年進行了兩輪融；另外，2018年，螞蟻金服進行了最新一輪總額140億美元的融資。

(旺報 )