為降低新冠肺炎疫情對畢業生就業市場的衝擊，勞動部今宣布加碼補助「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業僱用15至29歲青年辦理實務導向「on-job-training」，每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

勞動部表示，自即日起至2021年6月30日，只要企業雇用一名15至29歲青年，原先最多6個月的補助將延長至9個月，企業每訓練1名青年最高可獲得10.8萬元的補助。

勞動部說明，企業雇用一名青年每月可獲1.2萬元的訓練費補助，若每月給付學員薪資達2萬8000元以上，訓練期將由原先的3個月延長至6個月；若月薪達3萬元以上，訓練期間則由原先6個月延長為9個月。

訓練發展組長沈文麗表示，去年參與「青年就業旗艦計畫」的青年約7000多人，大多是工程師、測量師、製圖師等專業人員，以及服務銷售人員，訓後留用率幾乎是100％，顯示成效良好。

勞動部表示，本次疫情對國內企業營運及就業市場均造成一定影響，適逢應屆畢業生於6、7月投入就業市場，為增加企業辦訓意願，提供青年更多的訓練崗位及就業機會，申請本計畫的企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。

(中時 )