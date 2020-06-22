烏來大部分地區被畫入大台北水源特定區，造成當地居民房屋無法整建，新北市議員馬見22日總質詢指出，烏來雖然位於都市計畫區內，但屬內政部公告偏遠地區，市府應盡速訂定簡易建築程序，讓烏來族人可回到自己土地，興建自己的家。新北市長侯友宜說，會在上位法令解決後，盡速訂定簡易建築法，讓傳統文化能夠傳承。

馬見今上午質詢指出，50年來的土地不正義、居住沒正義，終於看到曙光，但還有很多土地建物、鄰接道路等規定，市府應該盡速協助，無論上位法令解決與否，市府都應該先表明態度。

馬見也說，烏來族人現在只能在泰雅博物館內傳統的泰雅家屋模型，想像祖先的傳統文化，如果能夠透過簡化建築規則，納入傳統家屋，讓傳統文化繼續傳承。

工務局長詹榮鋒表示，目前特定計畫還有上位法令還沒解決，烏來大部分地區位於水利特定區內，市府會在最短時間與水管局討論。

侯友宜說，如何透過簡易建築結合傳統，讓所有人能夠了解以前的歷史，用最快速的方法，重建傳統家屋，市府會努力去做，只要上位法令解決，就會推動，保留傳統文化，讓文化代代傳承。

(中時 )