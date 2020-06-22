中央流行疫情指揮中心公布的11個低風險國家中，除了不丹以外，解封指數都小於1。圖翻攝台大公衛。

北京疫情自6月再度興起。圖翻攝台大公衛。

大陸北京在連續56天沒有新冠肺炎本土個案發生後，突然連日爆發新增到227人確診個案，時間點正好是在政協、人大會議，「兩會」之後，對此，台大公衛學院副院長陳秀熙直言相當耐人尋味，他指出，6月之前就有波感染只是未曝光，而這也與政治社交領袖特別容易受到病毒感染的情況不謀而合，且他認為，北京確診數會再持續增加。

台大公衛學院今天舉辦第20周COVID-19說明會，針對未來國際解封為主題討論。上周中央流行疫情指揮中心公布11個低風險國家，以及4個中低風險國家，並預計今起啟動鬆綁這15個國家／地區的商務來台。

不過台大公衛學院副院長陳秀熙指出，根據解封指數來計算，指揮中心提出的國家大致符合解封指數小於一，唯獨被列為低風險國家的不丹，事實上解封指數大於一，不符合可解封標準，因為不丹感染的人數很少，而恢復速度很慢，可能是解封數大於一的原因，應該仍要注意該國疫情發展。

陳秀熙說，全球如今確診人口已突破900萬人，六月底就會突破1千萬人，死亡數為50萬人，康復人口約一半。國際疫情持續嚴峻，但很多國家為了政治經濟因素都已在考慮解封，然而月不少原本在解封指數小於一（代表可考慮解封）的國家，這兩週下降速度突然減緩，代表解封後有反撲的情勢在，特別是日韓與大陸，台灣考慮境外解封，或與其他國家往來，要考慮各種情況，「後流行時代」必須非常小心。

而根據國際期刊研究，陳秀熙提醒，疫情過後，許多癌症與慢性病患者將慢慢回到醫療體系內，健康照護體系的能量也將受到排擠效應，美國學者預估，新冠肺炎將導致延遲的醫療診斷治療，例如癌症治癒的研究進度，2030年將增加1萬名大腸癌與乳癌的人數，這也是未來解封冬天疫情若再來時，要留意的部分。

此外，大陸北京原本已經連續56天沒有本土案例，卻在6月11日的新發地市場出現第一起本土個案開始，數字陡然上升，在兩會後Ｒ0值突然從原本0.6暴增智45.3，六月初到現在，近230萬人進行PCR篩檢，共新增了227名個案，迫使大陸啟動封市，展開小區封閉管理。

陳秀熙說，從北京疫情研判來分析，可能6月初甚至之前當地就有感染波，但拖到6月中旬才大規模爆發，特別耐人尋味，尤其是在兩會後才發生群聚，也與病毒特別容易感染政治社交領袖的情況不謀而合，然而北京封鎖前，是否已跟武漢一樣跑出了500萬人？無法得知。

(中時 )