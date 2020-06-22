民進黨籍高雄市長補選參選人陳其邁22日公布競選總部人士，主要延續2020總統大選架構，主任委員許立明、總幹事趙天麟呈現派系融合，4位在地年輕議員擔任發言人；備受矚目的是，原本談好擔任發言人的時代力量議員黃捷，最後一刻婉拒，並未出現在這波名單中，但陳其邁強調會持續尋求不同黨派支持。

陳其邁22日公布競選總部人事，名譽主任委員張俊雄、榮譽主任委員管碧玲、主任委員許立明、總指揮余政憲、總幹事趙天麟、執行總幹事康裕成；此外，除了昨日預先宣布民進黨網路社群中心主任廖泰翔出任競總發言人外，今日再公布另4名在地綠營議員高閔琳、邱俊憲、黃文益、林智鴻擔任發言人，由康裕成統合負責議題設定與攻防。

陳其邁表示，這次市長補選，團隊把高雄市畫分8個戰區，由黨籍立委擔任指揮官，統合社團、各後援會系統、議員後援會，全力拚投票率、得票率；而所有黨籍高市議員皆是副總幹事，協助組織工作，接下來50多天，他們會成為候選人的分身。

原本外傳時代力量議員黃捷也將進入陳其邁團隊擔任發言人，她本人也坦承接洽中，但未定案，對與民進黨合作保持開放態度；據了解，陳其邁團隊確實一度與黃捷談妥，但消息提前曝光後，各界褒貶不一，時代力量黨中央更因此向黃捷表達關切，因此黃捷主動向陳其邁陣營婉拒。

不過，陳其邁表示，今日公布的是第一波競選總部人士，不管台灣基進、時代力量，他都感謝對方第一時間表態支持他參選市長，至於後續有些後援會、或競選總部其他人事，還在與其他政黨洽談中，「第二波人事會來處理」。

他說，選舉主要是如何獲得多數民眾支持，因此希望超越黨派，人事部分跟其他政黨都還在討論，等定案後再向外界宣布。

(中時 )