A股三大股指22日早盤開高走低，午盤漲幅收窄。滬指午盤暫報2,975.87點，上漲8.24點，漲幅0.28％。深成指中午收報11,733.06點，上漲64.93點，漲幅0.56％。創業板指數報2,345.42點，上漲25.97點，漲幅1.12％。

從盤面上看，半導體、券商、大豆相關類股居漲幅榜前列，零售、煤炭加工、景點旅遊類股居跌幅榜前列。

(工商 )