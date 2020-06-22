編號11001「勇鷹」高教原型機在路志元、管延年二位試飛官駕駛完成首飛任務，在漢翔員工揮手致意下緩緩滑進會場。(陳怡誠攝)

蔡英文總統（中)自擔任首飛任務的路志元（右）、管延年（左）二位試飛官手中接下原型機模。(陳怡誠攝)

勇鷹高教機首飛 IDF經國號衝場傳承。

總統蔡英文今日前往台中漢翔沙鹿廠區，觀看勇鷹新式高教機首飛展示。蔡英文表示，這是繼31年前IDF經國號戰機首飛後，國機國造再次締造歷史性的一刻。

本次勇鷹高教機首飛由路志元、管延年兩位試飛官駕駛，上午9點20分起飛，在空中飛行12分鐘，執行地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試等課目演練後降落。伴飛的經國號戰機則衝場示意，象徵我國國機國造的經驗傳承。

現場由路志元和管延年駕駛編號11001的首架勇鷹新式高教機起飛，隨後一架經國號戰機也一起伴飛，象徵國機國造的經驗傳承。勇鷹首飛在天空中飛行12分鐘，執行地面滑行、高速滾行升空、空中飛行測試等課目演練後降落。經國號戰機則衝場示意。

蔡英文回憶，在4年前，當政府提出高教機要自研自製，在當時遇到了很多挑戰。有些人質疑航發人才早已凋零，國內航太產業的技術和量能，已經跟不上了。更有人反對，主張直接跟外國購買，可能還比較划算。不過這4年來，在空軍、漢翔、中科院，以及所有上下游廠商通力合作下，我們克服了所有的困難，用具體成績，重建了社會各界對國內航太產業研製能力的信心。

蔡英文指出，從前年組裝開始，到去年原型機出廠，她一次又一次來漢翔視察，大家的士氣也一次比一次高昂。今天，她看到台下的夥伴們，臉上充滿了自信的光采。

她認為「勇鷹」新式高教機，代表兩個重要的意義。第一，國機國造，帶動了國內航太產業的大發展、大進步。新式高教機的專案，不僅創造了兩千多個就業機會，更能傳承經驗，培育出新世代的航太產業技術人才。

當年IDF的研發團隊，是台灣航太史上的傳奇。而今天，許多年輕人才，因為新式高教機專案，投入漢翔團隊，傳承過去的光榮和專業。不僅再度建置航空的研製能量，更被美商評價，具有全世界數一數二的水準。

蔡英文相信，「勇鷹」的團隊，也會持續締造新的紀錄、寫下新的傳奇。這是我最欣慰的一件事。

第二，研製新式高教機，是為了給空軍弟兄姊妹，最好的訓練環境。有了嶄新、安全、性能強的高教機，以後新生代的優秀飛官，一定能持續翱翔天際，保家衛國。新式高教機具有自製率高、後勤維持成本低、系統整合自主性高等特性，後續可以配合空軍需求，進行構改跟性能提升。這也是我們落實國防自主的重要環節。

蔡英文表示，除了今天首飛，勇鷹新式高教機已經完成一系列地面的工程測試。為了確認飛機結構安全無虞，由中科院執行的「靜力試驗」，也已經通過驗證。陸續展開第二架測試機的「結構疲勞測試驗證」，目標是滿足30年壽期、或8千小時飛行的需求指標。請大家繼續上緊發條，把關飛行安全，務必做到滴水不漏。

(工商 )