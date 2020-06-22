夯劇《想見你》男主角之一的施柏宇化身「暗黑怪學長」助陣WeTV《創造營2020》，節目播放戲裡他拿杯子蛋糕替許光漢慶生畫面，惹得現場尖叫連連。施柏宇在節目中自我介紹，「大家好，我是施柏宇，我是很想見你的學長」。讓台下女孩流露害羞神情說：「我也想見你。」宋茜提及自己是劇迷，問他在台上以有別平日的風格助演是否有壓力？施柏宇妙答：「在劇中莫俊傑也喜歡像陳韻如這樣被大家說的怪女孩。」網友更敲碗柯佳嬿評價他的舞台首秀。

施柏宇在微博坦言，「其實我們都是在追尋著同一個目標」。並請網友與他一起在前往夢想的道路上不見不散，他對女孩們的鼓勵不遺餘力，節目播畢後，再次發微博鼓勵女孩們，「看到妳們這麼努力，希望妳們繼續發光發熱，做最好的自己，一起加油」。他還在微博發三張梗圖自嘲自己「怪學長」身份，就是話要少，「96年的男人，要有30歲的穩重。」原來，他日前喬裝探班因為話少，被問年紀多大，當他回答是96年時，被女孩們要求能否有年輕人的樣子，還被徐藝洋打趣，「成熟穩重的樣貌，感覺年紀30歲」。

施柏宇圈粉無數。（WeTV提供）

此外，施柏宇在節目雖沉默寡言，但擁有少年氣的外表與散發溫柔光芒，魅力滿分狂圈粉，高人氣也讓他助陣的「怪女孩」組裡的徐藝洋獲得全場演出的「撐腰王」。

(中時 )