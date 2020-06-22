2020年是5G元年，5G技術為超越傳統人對人連接的連網世界帶來極大希望，透過更大的效能與頻寬提升、更低的遲延與更多的連接數量，讓沉浸式體驗、智慧城市等許多未能想像到的領域，5G技術將開啟多項應用的大門。

由各國知名電信營運商成立了ORAN聯盟，主要推動5G開放網路架構，希望建構標準化之虛擬、開放、雲端化硬體平台，讓硬體升級與建構可以更加靈活，並藉由軟體技術來達到客製化、差異化的電信服務。

富邦金(2881)旗下富邦證券表示，在Open RAN的架構下，基地台內部不同的組件可以由眾多不同的廠商來供應，可望打破既有國際品牌大廠寡占壟斷局面，相關資通訊設備製造產業值得投資人關注。

在5G時代由於軟體定義網路(SDN)與網路功能虛擬化(NFV)等技術的進步，電信業者已經能夠以通用的x86伺服器或是工業電腦搭配具有無線訊號基頻處理(BBU)能力的軟體，來取代原本昂貴的基頻處理(BBU)硬體設備。

因此，電信商在建置網路通訊設備時，可以不受限於單一電信設備商，增加通用資通訊應體設備在RAN架構的比重，不僅可以降低網路架構建置成本，也大大提升建構網路的彈性。

由各國知名的電信營運商成立了ORAN聯盟，開始推動Open RAN架構，成立至今已有23個電信業者參與，成員包括美國前三大電信商AT&T、Verizon、T-Mobile、歐洲的Vodafone、德國電信、Orange，中國及日本的前三大電信商，韓國最大的SK電信、東南亞的新加坡電信，以及台灣的中華電(2412)等。

在資通訊廠商部份，包含微軟、IBM、DELL、三星、高通、英特爾、ARM，甚至連電信設備大廠NOKIA及易利信都加入，其影響力可見一斑。

ORAN聯盟的主要目標就是透過推動接口開放化、軟體開源化、硬體白牌化、網路智慧化等4個方向，來實現模組化組建基地台，達到介面統一開放、虛擬雲端化、高彈性易客製化的系統特性。

富邦證券表示，相較於傳統電信設備軟硬體一體的「黑盒子」式架構，Open RAN使運營商可採用來自不同供應商的軟體、通用硬體來實現模組化建構網路，避免被傳統設備供應商綁定，自然可以降低成本、提升議價能力。

舉例來說，傳統的客戶都是向品牌伺服器廠商購買標準化伺服器，而這些廠商再向ODM廠商下單，然而隨著雲端運算催生了大量伺服器需求，並且Google、Facebook這些雲端資料中心業者，需要更多的是符合自身業務需求的伺服器，更加偏向定製化而非標準化，也需要更快速的交付，因此，客戶將會直接以較低的成本，向ODM廠商購買白牌基地台，而相較於白牌伺服器平均毛利約10%，白牌基地台的平均毛利高達40%。

白牌基地台的供應鏈，以去年宣布採用ORAN架構的日本樂天移動為例，由於樂天為新進電信營運商，沒有傳統電信營運商的包袱，因此領先市場以全IT化的方式建設4G/5G網絡，大量採用了IT技術架構其電信基礎網路，預估將降低50%的傳統4G網路部署成本，及2到3成的5G網路建設成本。

富邦證券表示，從這邊可以看出，未來可能電信營運商直接向資通訊設備製造業者購買設備，打破既有國際品牌大廠寡占壟斷之局面，打造具彈性且價格實惠的5G網路系統，可大幅降低網路布建的成本壓力。

富邦證券說，通訊設備由封閉系統轉往開放架構發展，是無法阻擋的潮流，主要的原因在於未來5G以及IoT應用百花齊放的時代，現今單一廠商開發的系統，在添加新功能與變更現有功能需要花費更長的開發周期，並且單一廠商所能提供的彈性與多元性，難以符合未來跨產業、各種不同應用場景的需求。

此外進入5G時代，工業物聯網也有機會以企業專網的型態發展，這種客製化程度高的5G網路，亦會是未來OPEN RAN發展的機會，OPEN RAN架構將可望改變電信設備產業的生態。

(時報資訊)