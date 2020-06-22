2020新冠疫情像場經濟土石流，災情後，全球金融會呈現怎樣的地貌？又會帶來怎樣的後果？瀚亞投資（新加坡）投資方案長Kelvin Blacklock認為，這波疫情會帶來世界「日本化」，也就是債券殖利率穩步下跌，且維持低點。日本在1990年進入「失落的十年」，經濟開始低度成長，最終導致1997年銀行危機，其他已開發國家在2008年經歷了金融危機，在這兩種情況下，債券殖利率皆在下跌趨勢，相較於日本，已開發國家殖利率的下跌速度更快。

瀚亞投資（新加坡）投資策略長Ooi Boon Peng表示，近期貨幣寬鬆政策使得市場流動性充沛，然而由於疫情降低消費需求，加上近期油價下跌和勞動市場膨脹，預料通膨下降，導致利率也將明顯低於先前水準。在流動性充裕但低利環境下，大量資金將會開始尋找穩定報酬跟息收機會。

Kelvin Blacklock指出，新冠肺炎所造成多國封鎖，加速科技創新變革，更導致人類行為出現某些永久性變化，例如線上娛樂、工作、學習和購物新模式應運而生，科技突破者將持續受益。同時健康護理產業亦因疫情爆發而受惠，隨著經濟重啟階段，消費相關和循環性類股自然為新興市場帶來新商機。

綜觀各地區股市，美股股價淨值比（P/B）目前來到「高價區」，但總統大選所帶來的不確定性可能會加劇市場動盪；另一方面，亞股展現投資吸引力，MSCI亞太股票（日本除外）估值接近歷史低位。瀚亞研究團隊透過新研究工具跟方法，發現目前韓國、台灣和中國大陸市場有許多具吸引力的股票。

Ooi Boon Peng認為，現在可以適度買入亞洲與新興市場貨幣，主因貨幣流動性已注入於全球股市、對於信用債市和新興市場貨幣都有所提振，尤其中國經濟復甦率先捲土重來，為亞洲貨幣帶來了正面效應。但是長遠來看，新興市場貨幣通常相對於美元遭到低估，亞洲和新興市場貨幣的持有人仍得做好心理準備，面對市場波動。

整體來看，瀚亞投資建議，投資人面對低殖利率的環境，未來全球市場將變得更具挑戰性，必須做好資產分配和多元配置；樂觀看待報酬率較高的美國科技股、估值便宜的亞洲股票，以及經濟環境與殖利率較佳的亞高收益債券。

(時報資訊)