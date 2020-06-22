德國電子支付巨頭Wirecard AG周一表示，據報從帳戶消失的19億歐元（21.3億美元）首先可能根本不曾存在。

爆發假帳醜聞的Wirecard亦宣布撤銷2019年全年與2020年第一季財報。該公司發布聲明表示，Wirecard管理董事會基於進一步的查證，認為這筆19億歐元的銀行信託帳戶餘額極有可能並不存在。

此外，該公司表示正在檢視能確保公司持續營運的各種措施，包括削減成本、組織重整，以及事業部門處分或終止等。

上周四負責稽核的安永會計師事務所因這筆消失的21億美元，拒絕在Wirecard的2019年財報上簽名。由於在菲律賓尋找消失的21億美元現金遭遇阻礙，以及公司難以從銀行取得資金援助，Wirecard執行長Markus Braun已在上周五請辭。菲律賓央行周日則表示，從Wirecard消失的21億美元一毛錢也未流入菲國的金融體系。

(時報資訊)