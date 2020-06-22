監委提名一波三折，為趕上立法院臨時會時程，總統府今天下午3時將舉行記者會，介紹第6屆監察委員被提名人，由於副院長被提名人黃健庭已退出名單，據了解，今天不會公布副院長人選。

總統府今天將時由總統府祕書長蘇嘉全主持記者會，並由前副總統、審薦小組召集人陳建仁逐一介紹被提名人。

根據府方規劃名單，監察院長將由前總統府祕書長陳菊出任，並兼第一屆國家人權委員會主任委員；7位兼任國家人權委員會委員的監委被提名人還包括：資深婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4位新任監委，以及王幼玲、高涌誠、田秋堇等3位現任監委。

其他監委被提名人則有現任監委趙永清、蔡崇義、林盛豐、王美玉；民進黨前立委葉宜津、前教育部次長范巽綠、前國安會諮委林文程、最高檢察署檢察官郭文東、律師張菊芳、世新大學資訊傳播系教授賴鼎銘、國立東華大學原住民民族學院院長浦忠成、審計部副審計長王麗珍等人。

此外還有曾擔任台北市長柯文哲副市長的陳景峻、前台北市秘書長蘇麗瓊、前台聯立委賴振昌，時代力量創黨元老醫師林郁容、醫師蕭自佑。

由於原訂監察院副院長被提名人黃健庭已宣布退出提名，前新北市副市長陳伸賢也主動表明退出，據了解，為避免影響其他監委提名作業，這兩位的監委名額暫時空缺，待有人選再行補提。

(中時 )