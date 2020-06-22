蔡英文總統最新民調出爐，據親綠智庫今公布結果顯示，總統近期施政滿意度，贊成的有61%、不贊成者占33%，但和5月所做結果相較，贊成比例小幅下降10.5個百分點，不贊同者也暴增16.3個百分點。基金會董事長游盈隆也分析下滑原因，並坦言民進黨支持度流失速度之快，史上首見。

據《台灣民意基金會》今22日公布最新民調顯示，有61%的人贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，不贊同的也有33%，可以看出，在1個月內民意出現極大變化。

此外，在政黨支持度方面，28.2%的人支持民主進步黨，16.2%中國國民黨，10.7%台灣民眾黨，10.6%時代力量，4%台灣基進，3.3%其他政黨合計，25.6%沒特別支持哪一個政黨，也有1.5%的人表示不知道、拒答。

游盈隆進一步表示，和上個月相比，民進黨支持者減少13.6個百分點，國民黨支持者增加2個百分點，台灣民眾黨增加1.8個百分點，時代力量增加4.3個百分點，且調查發現中性選民增加了4個百分點。

令人好奇的是，「蔡英文民調為何暴跌？」游盈隆在記者會分析直言，主要有4大原因，第一，蔡宣布就職後，又重返民進黨兼任黨主席，這與她在就職演說中高呼團結台灣的宗旨有違。第二，大法官日前宣告通姦罪違憲，但此次民調顯示台灣有6成民意無法接受這個結果，造成社會劇烈反彈，難形成共識。

第三，蔡英文在罷韓投票前最後幾天，下達投票動員令，失去政府超然立場，激怒藍營支持者和中間選民。第四，外交部名片等立院爭議亦激起深綠基層反彈。

游盈隆還指出，「民進黨在過去一個月遭受空前重挫，從雲端掉落地面，支持者大量流失下跌近14個百分點，尤其是在罷韓之後，是史上首見。

本次調查係由《台灣民意基金會》委託「山水民意研究公司」進行，調查期間為6月15到16日，調查對象為全國20歲以上成年人，以住宅電話為抽樣，並以系統加尾數2碼隨機抽樣，有效樣本1074人，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負2.99個百分點。

(中時電子報)