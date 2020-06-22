外界日前質疑，臺南市房價去年第4季均價漲幅居六都之冠，不少議員也關心炒房問題。臺南市政府都發局今日（22）表示，僅以單一數據解釋，恐怕無法反映全貌，房屋均價漲幅較高，可能是因為比較基期的均價較低，代表近年臺南推動宜居城市及都市投資建設，增加住宅需求，帶動房地產市場活絡，就整體發展而言，也可謂是一項正面指標。

南市府都發局指出，房價上漲雖造成市民負擔增加，但真正需要探討的是房價負擔能力。據內政部不動產資訊平臺統計，去年第4季臺南市房價所得比為7.19，低於全國平均8.58，六都中排名第5，僅高於高雄的7.11。

都發局澄清，臺南市的房價所得比已由2017年的7.58（歷史高點）逐步下降，顯示房價雖上漲，但所得也增加，本市房價負擔能力，占全臺中尚為可合理負擔範圍。

都發局長莊德樑說，市府每年提供新購屋貸款利息補貼，以低利貸款協助市民輕鬆購屋。租屋部分，社會住宅採務實穩健的策略，以租金補貼、包租代管、興辦青年公宅3階段逐步推動，只租不賣之青年公宅將以營眷改閒置土地辦理公辦都更回饋取得約855戶，市府自行興建1145戶，總計目標興辦2000戶。

莊德樑提到，目前市府自建首案基地位於北區小東路，共計350戶，目前已委託建築師事務所進行工程設計，預計2021年動工、2023年完工，期能實踐居住正義，保障市民住的權利。

(中時 )