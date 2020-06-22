台北市長柯文哲22日前往飲水機大廠參訪，學生向柯說明濾水器功能。（張立勳攝）

北市5所市立技術型工業類群科學校，22日在市長柯文哲見證下，與知名飲水機廠牌簽署產學合作備忘錄，企業除捐贈50台高端飲水機設備，未來將藉由技術培訓、引進業師教學，提供就業機會及業界實務教材，培育電機與冷凍實務人才。

知名飲水機企業今與松山工農、南港高工、內湖高工及木柵高工簽署產學合作備忘錄。

柯文哲致詞時表示，業者除提供50台飲水機，最重要的是在學校開課，提供師資、獎學金和實習機會，希望透過企業和學校結合，達到減少產學落差，可讓學生獲得專業知識與技能，強化就業競爭力。

他指出，對學校來講也縮小學用落差，學校要教學生將來需要的東西，不是教老師會教的東西。對政府來講，問題是不要有結構性失業，解決就業市場問題，印象中台灣引進80萬移工，但台灣有50萬人失業，引進移工數大於國內失業人數，這表示結構性失業。

柯文哲說，台北市有能力還570億，表示北市有錢，但蓋社會住宅找不到工人，另一個問題是水槽理論，水會往最低點流，全台灣工程當中北市是最難賺的，獲利不是那麼多，對建商來說會先去蓋好賺的，若想增加卻找不到工人，硬要做品質就會掉下去，所以北市把戰略調整在維持1萬戶開工。

他強調，為解決結構性失業，必須透過產學合作減少學用落差，企業獲得需要的員工，讓企業進入學校合作。

(中時 )