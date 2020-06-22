◎離島好玩 金門觀光旅遊網 日訪1.6萬人次

國內旅遊掀起爆炸性熱潮，有出國fu的離島遊成為首選，依Google搜尋趨勢顯示，〈金門觀光旅遊網〉搜尋量以近1倍的優勢狂壓其它離島，在縣府推出主題遊程的帶動下，上網訪客人數成長4倍，日平均瀏覽突破1.6萬人次。

◎藍智庫：5成民眾認為蔡對釣島主權「說說而已」

國家政策研究基金會22日發布蔡英文總統施政滿意度民調，顯示民眾對國家未來改善經濟的信心僅5.4分（滿分為10分），未達及格標準；更有近6成的受訪民眾對政府解決失業問題的能力沒有信心。

◎不給錢就搗蛋？羅智強自爆被「文化人」勒索

國民黨革實院院長羅智強今天在臉書上自爆有一名「文化人」向他提了一個100萬的案子，但考量經費問題，只好婉拒，沒想到卻翻臉寫文章罵他，羅智強說，這位「文化人」，我對他原本印象不惡，但這行徑，和「文化流氓」有什麼不同？這算勒索嗎？

◎台鐵便當研發7種新款 中藥入味期間限定、限量

防疫新生活展開，為配合安心旅遊、推廣國旅市場，台鐵局表示，台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，由台鐵局全台各餐務室的廚師與營養師互相切磋及腦力激盪，研發出兼具健康、美味的7種特色便當，自本周三起販售至7月底，每款每日限量150個。

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(中時電子報)