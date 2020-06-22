時代力量今日於中央黨部臉書專頁發文表示，根據時力最新政情民調，有5成民眾認為「92共識就是一國兩制」，若國民黨繼續肯定92共識，最終將被台灣人民唾棄。而時力也將針對92共識、執政滿意度、近期人事案及振興3倍券，於本周三召開記者會公布政情民調。

根據時力民調指出，50.6％認為92共識是一國兩制，38％認為92共識是維持兩岸和平的穩定發展根基，11.4％無意見。

時力表示，國民黨最新的兩岸論述，開宗明義指出，「正面肯定92共識的貢獻」，但卻又同時「拒絕一國兩制」，在在顯示國民黨脫離台灣主流民意，及在兩岸立場上瞻前顧後而進退失據，試圖兩面討好卻徒增狼狽，不但中共官方學者不領情，連國民黨黨內也批評「92共識是國民黨的優勢價值，應該好好珍惜」。

時力指出，國民黨侈談改革，但卻無法痛定思痛正視中共政權的醜陋，試圖擁抱虛幻的92共識，相信全民都看在眼裡。一個無法堅持台灣主體性的在野黨，一方面對中共頻送秋波，另一方面又試圖以華麗政治語言包裝空洞兩岸立場，最終台灣人民都將唾棄這樣的行為。

(中時 )