羅姓少年到屈尺壩戲水，不幸溺斃。（王揚傑翻攝）

今（22）日上午近9時，一群青少年到新北市新店區屈尺壩下游附近水域戲水，16歲羅姓少年跳下水游泳，卻久未浮出水面，友人驚覺，隨即撥打119報案求援。

新北市消防局獲報，緊急派員到場搜救，30分鐘後搜救人員在壩體下方深約2、3公尺的潭底發現少年，將人拉起時已無生命跡象，現場進行急救並急送新店慈濟醫院，不幸仍告不治。

(中時 )