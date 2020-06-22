新店屈尺壩戲水 少年溺水送醫不治 12:132020/06/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅姓少年到屈尺壩戲水，不幸溺斃。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 羅姓少年到屈尺壩戲水，不幸溺斃。（王揚傑翻攝） 今（22）日上午近9時，一群青少年到新北市新店區屈尺壩下游附近水域戲水，16歲羅姓少年跳下水游泳，卻久未浮出水面，友人驚覺，隨即撥打119報案求援。 新北市消防局獲報，緊急派員到場搜救，30分鐘後搜救人員在壩體下方深約2、3公尺的潭底發現少年，將人拉起時已無生命跡象，現場進行急救並急送新店慈濟醫院，不幸仍告不治。 (中時 ) #少年 #新店 #新北市 #搜救 #不治 也許您會感興趣 社會熱門新聞 香港夫妻台東民宿燒炭輕生！民宿業者崩潰：為何挑這裡 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 香港夫妻台東露營車輕生！民宿業者取消訂房 恐結束營業 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 男友愛愛「時硬時軟」 正妹上網求解讓她崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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