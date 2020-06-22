航空城蛋白優先區347戶 拆遷補償每坪達12萬

台灣史上最大土地徵收案桃園航空城22日起一連舉辦158場地上物協議價購說明會，桃園市長鄭文燦宣布優先區加碼，除了加發5成自拆獎勵金，加碼7.5％的協議價購獎勵金、25％的優先區獎勵金、以及80萬的租金補貼和最高28萬的人口拆遷費，並排除大海里和環區道路等爭議區，預計有347戶受惠，強調是歷年來最優渥、也最細緻，希望搶在明年7月取得安置區，貫徹先建後拆原則。

鄭文燦表示，航空城計畫進入新的里程碑，即起舉行158場的地上物的協議價購，預定6月至8月協議完成，為了落實先建後遷原則，23公頃、約2300戶的安置街廓，以及7.4公頃、約1200戶安置住宅，要力拼2022年9月完成配地、讓居民重建，才能在3年後、2024年2月全區施工，讓居民在安置過程，權利也能得到最大保障。

為了要加速取得包括安置街廓、安置住宅和中小企業的安置區等，市府也劃定優先區，因大海里95公頃內500棟建築約有300棟是違建，市府將透過補照或二次拆遷等方式，讓當地居民得到較大的補償，因此將目前仍有爭議的大海里和環區道路先排除，優先區影響戶數從852戶降到347戶，占整體計畫不到1成。

鄭文燦並宣布優先區347戶的加碼方案，他以評點後的地上物拆遷補償500萬元為例，除了原有的50％自拆獎勵金250萬，另加碼給7.5％的協議價購獎勵金37.5萬、25％的優先區獎勵金125萬、租金補貼80萬，以及人口搬遷費2人12萬、超過每人給4萬、6口以上都28萬，以平均一家四口領20萬來估算，可達1012.5萬。

鄭文燦說，加總後比原來的搬遷費多了將近1倍，以合法建物估算，每坪從9萬提高到12萬，將大幅增加居民的權利保障，落實居住正義。至於違建拆遷費將打6折，但市府為照顧二次拆遷戶，不論是因桃園國際機場、沙崙油庫或國道二號等公共建設興建時搬遷的建物，只要拿得出迫遷的證明，二次拆遷的無執照建物都打9折，另也考量部分居民是因限建、禁建無法取得建照，或是部分土地位於國有土地上，都比照二次拆遷戶9折辦理，「不是無限化，但要合理化！」

鄭文燦也提到，除了市府負責的蛋白區，民航局負責的蛋黃區，預計在第三跑道分6個不同進場工期的工區，獎勵從25％逐階段遞減，他會在溝通平台請民航局盡快把工期、工區確定，搬遷若有弱勢家庭需要中繼住宅，市府也已備妥跟大園生活圈接近的蘆竹1號、2號社會住宅，共有520戶，除了可安置優先區的347戶，其他173戶也會支援給民航局，希望民航局盡快確定安置的計畫，市政府也可協助發包。

(中時 )