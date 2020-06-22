前高雄市長韓國瑜遭罷免下台，但他這1年多來自費租屋、不住市長官邸，仍遭綠媒追打炮轟「年編124萬維修費養蚊子」、「浪費公帑」；辭官投入高雄市長補選的陳其邁22日被問到此事，表示他上任後還是會住在左營住家，媒體問他是否擔心不住官邸也和韓國瑜一樣被罵浪費公帑，陳其邁顯得有點緊張，先回答「城市的推動建設...，大建設的推動很重要」，接著才解釋他住富民路已經很習慣，隨性就好。

媒體22日上午聯訪陳其邁，問到韓國瑜不住官邸、遭媒體批評浪費公帑，問他上任後是否會住進官邸？陳其邁回答「問這些太遠了啦」、「現在先專心拚選舉，選舉過關才有後續問題」。

但他也透露，理論上還是會住在現在的家，因為已經住習慣，周邊環境又方便，現在他兒子出國念書、女兒在台北念書，家裡只有2個人、2隻貓，住在簡單、自在的地方比較好。

記者問他，韓國瑜曾說不住官邸，要拿來出借給公益活動，未來若陳其邁不住，認為要如何處理？陳其邁回答，過去擔任代理市長期間，因為原本住榮總宿舍，考量隨扈方便性，後來選擇搬進市長官邸，當時就辦過邀請小朋友到官邸坐坐的活動，未來即使不住官邸，「看是要做一些不同程度的考量」。

(中時 )