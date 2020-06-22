林口超級地王【亞昕昕聯心】轟動熱銷

只要房子夠好，不愁沒有知音！感謝自營商、醫師、教師、科技新貴齊聲肯定！【昕聯心】狂破八成，2房邁入倒數，3房人氣爆棚，每週在銷售現場，滿滿掌聲與成交喝采不絕於耳，除了林口人捧場，更有為數不少的台北客慕名而來，這也就是為什麼【昕聯心】能一路長紅邁向完銷之路！

林口超級地王【亞昕昕聯心】轟動熱銷/圖由業者提供

盛夏臨到，氣溫狂飆，讓更多嚮往避暑的客戶湧向林口。過去十年來，林口一直坐擁「宜居城市」美譽，近年更因著發展到位：觀光飯店、購物商場以及影視園區接連進駐⋯⋯當大型集團佈局成熟時，林口價值勢必再次推升！買房跟著建設走，林口超級地王【昕聯心】正對昕境廣場國賓影城，讀秒直達近8000坪扶輪公園。近機捷A9林口站、家樂福商圈、三井Outlet、康橋雙語學校、亞昕福朋喜來登酒店、國道一號林口交流道，而被視為房價利多的六合一行政園區亦相距不遠。【昕聯心】以103米凌空之姿，矗立250米林口台地上，創造達353米的高端視野。近觀城市、遠眺群峰的悠然意趣，入住瞬間即能體會。全棟師法自然，繁枝語彙為冠，垂直線型延伸仰望的視角，讓每一個不經意的抬頭與回首，都成為佇足讚嘆的原由。訂簽49萬起，首購族第一次成家就住林口超級地王，另附全室裝潢、精緻傢俱及車位。2房即將壓軸，3房愛不釋手，趁著低利率，告別房東租不如買，請您務必及時把握！

亞昕集團聯合行銷中心

地址: 林口區文化三路一段408號昕境廣場旁

45-60坪即可交屋 2608-7777

(中時電子報)