中職》補賽周賽程公布 桃猿、悍將各9場最多 12:152020/06/22 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職上半季補賽周賽程公布。（資料照／陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒例行賽上半季賽程即將進入尾聲，截至6月21日止，總計共有13場因雨延賽、2場保留比賽尚未完成，自7月7日起至19日將安排在各主場進行。 其中樂天桃猿與富邦悍將由於在北部球場，受雨勢影響最深，因此各有9場補賽要打，是各隊最多。中信兄弟要打7場、統一獅要打5場，若上半季戰況膠著，那補賽周的賽果也將影響上半季冠軍結果。 中職補賽周賽程。（中華職棒提供） (中時 ) #補賽周 #賽程 #上半季 #影響 #中職 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》「釣蝦池」罕見失誤 林哲瑄仍寫最佳紀錄 14:202020/06/18 體育 中職》丘總開示沒人聽 富邦最嚴重 17:512020/06/18 體育 中職》慶日職開幕 萊恩手繪圖塗鴉送祝福 19:182020/06/18 體育 中職》兄弟涼夏祭典登場 「狼人殺女神」梁以辰開球 19:282020/06/18 體育 中職》38歲一尾活龍 周思齊：持之以恆 23:222020/06/18 體育 中職》外媒證實 悍將簽下大聯盟資歷左投 13:432020/06/19 體育 中職》幫張志豪找個杯子 中信兄弟加油了 16:402020/06/19 體育 中職》統一獅也找新洋投 目標追上戰績龍頭 18:452020/06/19 體育 中職》林安可10轟目標達成 直說太快好意外 20:032020/06/19 體育 中職》統一獅前四棒打擊猛 劉育辰卻看到隱憂 21:152020/06/19 體育 體育熱門新聞 網球》謝淑薇好姊姊形象全毀？謝政鵬不演了 - 網球 SBL》兩人突然喊走 打亂台銀選秀布局 - 體育 網球》喬柯維奇被傳婚變 不爽媒體造謠 - 體育 NBA》世界和平先生心中史上前五 合計32座冠軍 - 體育 里約奧運》謝淑薇父：謝家全面退出台灣網壇 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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