中華職棒例行賽上半季賽程即將進入尾聲，截至6月21日止，總計共有13場因雨延賽、2場保留比賽尚未完成，自7月7日起至19日將安排在各主場進行。

其中樂天桃猿與富邦悍將由於在北部球場，受雨勢影響最深，因此各有9場補賽要打，是各隊最多。中信兄弟要打7場、統一獅要打5場，若上半季戰況膠著，那補賽周的賽果也將影響上半季冠軍結果。

中職補賽周賽程。（中華職棒提供）

(中時 )