蘋果(Apple)全球開發者大會(WWDDC)將在 23 日凌晨 1 點開跑。要講到今年除了五大作業喜統之外，有什麼值得關心的亮點，不少果粉可能都會期待在 WWDC 亮相的硬體新品。不過綜合多方爆料，今年蘋果在 WWDC 推出硬體新品的可能性，確實相當低。

雖然蘋果開發者大會聚焦在軟體升級以及開發者相關工具上，是行之有年的慣例。但是不少消費者還是期待能在蘋果正式的發表會中，看見全新硬體產品的消息。然而，從當前情勢來看，蘋果很可能維持這一兩年的慣例，仍舊不會在今年的 WWDC20 中發表硬體新品。

爆料達人 Jon Processer 以及 Max Weinbach 都紛紛指出，根據他們的消息來源，今年 WWDC 預計將不會有硬體新品。而爆料歷史更長，也準確度也值得信賴的知名記者 Mark Gurman 也表示他對於 WWDC20 推出硬體新品一事，不放期待。換句話說，軟體升級與開發工具，仍舊是今年 WWDC 的關鍵亮點。

Looking like any possible hardware has been scrapped for WWDC tomorrow 🤔



Might be wrong about this one. Would love to be wrong!



I’ll be surprised with all of you, either way! — Jon Prosser (@jon_prosser) June 21, 2020

I had two sources tell me no hardware for WWDC tomorrow. They aren’t on WWDC related teams but heard it through the Apple grapevine. I’d take this with a grain of salt, but thought it was worth mentioning. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

以今年 WWDC 會前預測來看，五大系統 ─ iOS 14、iPadOS 14、macOS 10.16、tvOS 14 以及 watchOS 7 的升級，將會是一貫重點。而採用 ARM 晶片的 Mac，預計也將是焦點之一，也就是說蘋果必須要說明清楚他們將要如何協助開發者將原先採用 Intel 晶片指令集的軟體複製到 ARM 晶片指令集的 Mac 當中。

(科技)