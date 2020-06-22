為滿足中小企業與內容創作者更多元的使用需求，華碩(2357)今推出ASUS Pro WS W480-ACE工作站主機板與ASUS WS720T工作站，皆可搭載最新Intel Xeon W處理器與最高配置128GB ECC記憶體，不僅提供風馳電掣的極致效能，更能自動偵測與修復單位元記憶體錯誤、大幅減少系統當機與降低資料毀損機率，游刃有餘執行2D、3D、AEC、BIM與VR等各項專業應用，並支援ASUS Control Center／ASUS Control Center Express全方位IT管理軟體，以企業級的監控與管理專業軟體，提供全面控制與絕佳管理方案。

全新ASUS Pro WS W480-ACE工作站主機板集結極佳效能、進階連線能力、龐大儲存空間與支援ASUS Control Center Express等特點，透過Intel Xeon W處理器、最高搭載128GB ECC記憶體與採用12+2 Dr.MOS供電模組，不僅提供卓越出眾的優異效能、穩定且順暢完成多工負載，更能自動偵測與修復單位元內存錯誤、大幅減少系統當機與數據毀損機率。

配置出色的連線能力與完善I／O面板，含括一個Intel 2.5 Gb乙太網路在內的雙乙太網路、兩個Thunderbolt 3 Type-C、多個USB 3.2 Gen 2／Gen 1連接器，提供迅如閃電的傳輸效率，彈指之間完成所有檔案傳輸，輕鬆完成AI訓練、深度學習、3D CAD與渲染等專業應用，滿足企業用戶與專業創作者的頂尖效能與多工負載等使用需求。

亦可採用獨家「ASUS Control Center Express」全方位IT管理軟體，集結相容逾百款華碩工作站主機板，具備簡易安裝與迅速轉移、軟硬體監測與安全性等特色，提供即時狀態檢視與視覺化的各項裝置，能快速完整掃描與對應可用裝置的IP位址，有效即時監控，大幅提升系統效率。

(時報資訊)