光隆(8916)今日舉行股東會通過配息3元，年初疫情黑天鵝來襲並未影響公司調整營運結構的腳步，今年較高毛利的成衣業務營收占比將拉升至45~50%目標未變。法人指出，光隆今年度合併營收雖會減少約1成左右，但毛利率、營益率、淨利率將有機會維持去年的水準，由於公司年CB轉換全部完成，使股本膨脹至13.1億元，將稀釋EPS，預期今年EPS將不到4元。

光隆原本計劃把江蘇昆山羽絨原料廠移往安徽無為，今年初都已談好了，沒想到要啟動時剛好遇到疫情，現在要打算重新評估。光隆指出，疫情發生後，大陸各省推出很多優惠措施，昆山地區目前也在轉型又以電子為主招工也不利，所以乾脆另外找基地，但目前不會太急，仔細觀察各項優惠後遷廠要看明年了，計劃朝向貼近產地為優先，以湖北和安徽為主。

光隆目前在越南有78條成衣、服飾生產線，地點都在南越，原規劃今年將持續擴充生產線，不過，受到疫情影響，客戶下單持保守態度，光隆指出，越南只封邊境沒封城，當地民眾上下班雖然沒有被封鎖但有些動作還是停的，成衣增產還是照計劃走，不過，調整上不會那麼積極，若後續客戶拉貨加大，公司當然會積極擴充產線。

(時報資訊)