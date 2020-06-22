工業電腦廠凌華（6166）近期獲面板大廠友達（2409）及代工大廠鴻海（2317）策略結盟，董事長劉鈞表示，公司藉此可使未來發展方向更清楚，並有更多應用場域可導入解決方案產品，為公司帶來更大商機與不同商業模式，不僅互利互惠，且看好未來發展潛能。

劉鈞表示，透過與友達、鴻海策略結盟，可使凌華未來發展方向更清楚，如與友達在面板有合作機會，且有更多智慧製造場域可導入凌華解決方案。與鴻海合作，可將凌華提出的自主行動機器人（AMR）架構及產品真正導入應用，希望3～5年內能應用在自駕車上。

劉鈞指出，凌華攜手鴻海主要考量3因素，包括凌華聚焦軟體、鴻海硬體整合能力非常強、且鴻海有非常好的應用場域。他指出，AMR像是有智能的小型電動車，若要將輪子、電池、機構件等做得非常好，需要非常好的系統整合能力。

劉鈞表示，凌華目前是少數在技術開源社群中扮演要角的亞洲公司，公司核心價值仍在控制器及核心軟體，不會越界製造AMR終端產品。跟鴻海合資設立新公司，目的就是把AMR機器人做出來。以鴻海的步調與進度，應該可以很快看到成果出現。

劉鈞指出，鴻海轉型聚焦產業提及的機器人領域就是AMR，並非單純的機器手臂，而RSO 2放進機器人將有更多技術應用。而近年來無人搬運車（AGV）已開始逐漸被採用，若單就將既有AGV全換成AMR的需求，相信與鴻海合作將有相當可觀的發展契機。

對於友達入股成為最大單一法人股東、並取得1席董事，劉鈞認為，友達應是希望透過財務合作，在自動光學檢測（AOI）及垂直應用領域等2面向作更多合作，藉此能讓面板導入更多垂直場域應用，並非改變凌華發展方向和技術。

劉鈞指出，運用在工廠檢視產品外觀及品質的AOI技術，可結合人工智慧（AI）的影像辨識能力發展出新解決方案，凌華的邊緣運算解決方案可陸續導入友達產線。此外，凌華的控制器產品能結合面板進入不同垂直應用領域，有助強化電腦及面板的整合完整度及功能性。

劉鈞坦言，凌華過去對面板方面的著重不高，主因無法將面板技術整合進產品內。但近年併購聚焦醫療顯示面板及面板的德國公司，目前年營收約6億多元，主要是認為未來智慧醫療應用將是重中之重，也是友達未來將著重發展的領域。

劉鈞表示，與友達及鴻海的合作洽談均在同時間進行，由於與鴻海合作領域並非友達核心業務，友達對凌華結盟鴻海也樂觀其成。他認為，鴻海會看上凌華，應該也是認為公司擁有關鍵技術，認為雙方未來會有更多合作機會，策略結盟對雙方會是互利共生關係。

(時報資訊)