藝人趙駿亞今年總統大選前一天，開車行經凱達格蘭大道附近，因不滿交通管制遭警方攔阻，與賴姓員警起衝突，失控推倒賴員，遭依傷害、妨害公務罪起訴。趙駿亞今當庭賠償15萬元和解獲撤告，賴員、檢方均同意緩刑，台北地院諭知本案改簡易判決處刑，近期將判趙駿亞緩刑。

藝人趙駿亞不滿凱道交管推警察遭起訴，賠15萬和解。(黃捷攝)

檢方起訴指出，案發當天晚間6點13分許，民進黨在凱道前舉辦總統蔡英文造勢活動，管制周邊道路人車，趙駿亞當時駕駛白色休旅車行經仁愛路、林森南路口，趕著回家與父母吃飯，卻被負責交管的賴員攔阻，他下車質疑為何前方車輛可過去，輪到他卻被管制？

趙駿亞最後情緒失控，用力推倒賴員，致賴員腰部、胸部鈍傷，當場遭到逮捕，警方依傷害、妨害公務罪移送台北地檢署，當時趙駿亞雖然認錯，但辯稱不懂法律，檢察官複訊後，諭令5萬元交保，並於5月13日將他起訴。

北院今開調解庭，趙駿亞與賴員僅花5分鐘就達成共識，隨後在法庭上當場交付15萬元和解金，並起身對賴員、公權力致歉。

傷害罪部分賴員同意撤告，但妨害公務屬公訴罪，無法撤告，辯護律師林孝甄希望法官考量雙方和解，以法治教育為條件判處拘役、緩刑，賴員、檢察官也表示同意，法官因此諭知改簡易判決處刑。

庭後，趙駿亞受訪表示，當時自己很很衝動，已跟警察先生達成和解，對公權力造成影響，感到自責，也很抱歉，浪費社會資源，覺得不好意思。

(中時 )