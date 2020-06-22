房地產市場發展一直是大陸官方嚴控的領域，對於未來的房地產市場走勢，中國人民大學經濟學院院長劉守英近日表示，經濟發展不能再繼續靠房地產和基建，如果這個格局持續下去，「大陸經濟將會是最悲劇的結果」。

劉守英分析表示，目前大陸房地產市場最大的問題在於人在城市和空間、區域上的錯配，這影響了城市、區域及整個人地關係；他認為，未來人到底配置在哪裡，是公共政策的重點，也是考慮未來房地產的重點。

上海交通大學安泰經濟與管理學院特聘教授陸銘則表示，總量不能太指望房地產、基建，但在結構上，應該要在人口流入的地方增加土地供應、住房供應；陸銘認為，大多數人在討論房地產候，嚴重忽略了結構性的問題。

談到未來大陸的土地改革方向，劉守英主張，未來第一個要做的是調整土地供給結構，另外就是調整住房配置土地的供應方式，唯有土地供應主體多元化，才能使房地產市場正常運轉；最後，城鄉間的土地也要重新分配。

(旺報 )