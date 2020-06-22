畢業求職旺季來臨，為降低嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情對就業市場的衝擊，勞動部自即日起加碼補助「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業僱用15至29歲青年辦理實務導向「on-job-training」，每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元，除了讓青年安心學習職場專業力，也協助企業培育更多產業發展所需的年輕即戰力！

勞動部為協助沒有技能基礎的青年投入職場，推動「青年就業旗艦計畫」，以「先僱後訓」方式補助雇主辦理工作崗位訓練；為鼓勵企業釋出更多優質職缺，提供青年參訓，自即日起至2021年6月30日，勞動部除每月補助企業1.2萬元的訓練費用外，並加碼延長訓練期間，企業如每月給付學員薪資達28K以上，訓練期間由原3個月延長為6個月；若月薪達3萬元以上，訓練期間由原6個月延長為9個月，每訓練1名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元。

勞動部說明，「青年就業旗艦計畫」提供青年「做中學」的工作崗位訓練，鼓勵用人單位「自己的員工自己訓練」，協助企業打造新血、培訓優質生力軍！而讓青年朋友相當放心的是，計畫特別安排了「職場導師制」，依訓練課程規劃並進行個別指導，青年除了工作所需的專業能力，更能學習實務知識、技術與正確工作態度，減少學用落差及職場適應上的困難。 勞動部表示，由於本次疫情對國內企業營運及就業市場均造成一定影響，又適逢應屆畢業生於6、7月投入就業市場，為增加企業辦訓意願，提供青年更多的訓練崗位及就業機會，申請本計畫之企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。

(工商 )