香港恒生指數22日走弱，午盤暫時收跌79.04點，收報24,564.85點，跌幅0.32％。國指午盤收跌70.34點，中午報9,904.25點，下跌70.34點。主板成交量達656億港元。

個股表現方面，大陸互聯網龍頭騰訊股價再飆新高，最高來到473港元，午盤收報472.4港元，升2.6％；港交所升破先前高點306港元，中午收報306.4港元，升2％。

(工商 )

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