大陸證監會副主席方星海22日表示，支持香港國際金融中心的建設和發展，強調香港國際金融中心的地位非常穩固。

新浪財經報導，方星海22日出席「2020財新夏季峰會」時，做出上述表示。他稱，香港國際金融中心的地位非常穩固，國際金融中心很有吸引力。此外，眾多國際機構投資者聚集香港，多數通過滬港通、深港通投資大陸A股市場。所以，香港推出基於A股的衍生產品也非常積極。

方星海指出，科創板推出後，創新型企業到科創板上市非常踴躍，比如半導體行業，目前已經有14家企業在科創板上市，接下來還會有一些重要的半導體企業在科創板上市。對於近期多檔中概股回港第二上市，方星海稱，A股市場還有一些制度建設要跟進，中概股選擇上哪上市，證監會都樂見其成。

至於匯市方面，方星海表示，人民幣國際化是應對今後外部金融壓力時，需要提前謀劃、繞不過去的課題。他認為今後十年應該加快推進人民幣國際化，在美國聯準會當前的貨幣政策導向下，美元資產的價值面臨很大的不確定性。

(工商 )