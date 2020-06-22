國內遊艇龍頭東哥（8478）去年每股盈餘0.5元，22日股東常會通過每股配發0.5元現金股息，為了因應長期發展，股東常會也通過辦理現金增資，發行1,500萬新股，並授權董事會在詢價圈購或公開申購，擇一進行。

東哥總經理曾雄威表示，東哥積極佈局產能擴建、以及擴大產品線，高雄小港舊廠目前正進行改建工程，預計2020年下半年完成，並開始陸續投產，在未來2至3年間，逐步拉升產能，量產後，現有產能可望倍增，增加生產線配置彈 性、並擴大產品組合，強化市場競爭力及擴大市場占有率，驅動未來成長動能。

他說，依據國際知名的專業遊艇雜誌Show Boats International最新資料數據顯 示，2020年全球80英呎以上的巨型遊艇訂單長度，比2019年小幅減少1％，在建遊艇訂單排名仍由歐洲傳統遊艇製造大國義大利、德國及荷蘭領先，台灣的遊艇產業全球知名，排名也穩居亞洲第一，在豪華遊艇方面，雖然部分業者對未來略顯觀望，但，東哥的80呎到120呎的主力產品訂單，仍維持高峰，前景樂觀。

曾雄威表示，在大呎寸遊艇方面，東哥具備深厚產業專業知識及生產技術，並與美國上市遊艇代理商MarineMax合作多年，在美國大型遊艇市場持續位居領先地位，更在知名遊艇雜誌Show Boat International調查78英呎以上遊艇製造商的排名中，連續5年排名全球前十大。

他說，面對全球景氣及產業的諸多挑戰，東哥致力開發各呎型、全新系列產品線，近年來每年皆有新產品問世，此外，繼拓展澳洲市場後，2019年度更以全新系列產品，重新在歐洲市場參展亮相，未來也將持續深耕新市場，提升市場佔有率。

東哥2019年銷售38艘大小遊艇，比2018年的42艘少了4艘，去年全年營收約36.90億元，年減6.79％，去年因提列市場拓展和廣告費用，每股盈餘只有0.50元，比2018年的3.85元，年減達87.01％。

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